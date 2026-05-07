Более 60% отелей «все включено» в России работают в Анапе

На Анапу приходится 80% отелей с системой «все включено» в Краснодарском крае и 61% в России, сообщили в Российском союзе туриндустрии со ссылкой на сервис онлайн-бронирования «Островок». На курорте расположены 80 таких отелей.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Ожидается, что летом 2026 года в Краснодарском крае будут принимать туристов 100 отелей «все включено». В Анапе, Геленджике и Крыму наблюдается рост спроса на средства размещения данного сегмента. Одновременно с этим, в Сочи наблюдается снижение востребованности отелей «все включено», как сообщают эксперты в сфере туриндустрии.

В настоящее время в Анапе проводятся работы по отсыпке дополнительного слоя чистого песка на пляжах. Отсыпку должны завершить до 1 июня. Три песчаных пляжа в Анапе уже получили положительные заключения Роспотребнадзора, также летом планируется открыть восемь галечных пляжей.

Кристина Мельникова

