В Новороссийске перекроют дороги для проведения парада 9 мая

Для проведения парада Победы в центре Новороссийска ограничат движение транспорта в Центральном районе, сообщили в пресс-службе администрации города.

9 мая в Новороссийске состоится парад в честь 81-й годовщины со дня Победы над немецко-фашистскими захватчиками. Торжественные мероприятия будут проводиться с участием зрителей, как ранее сообщил глава города Андрей Кравченко. В зоне проведения парада организуют работу контрольно-пропускных пунктов.

В администрации Новороссийска заявили, что с 17:00 8 мая до 14:00 9 мая ограничения движения будут действовать на следующих участках дорог:

ул. Чайковского на участке от ул. Сипягина до ул. Советов

ул. Советов на участке от ул. Кутузовская до ул. Новороссийской Республики

ул. Леднева на участке от ул. Советов до ул. Мира

ул. Свободы на участке от ул. Энгельса до ул. Советов, от ул. Советов до ул. Мира

ул. Рубина на участке от ул. Коммунистическая до ул. Советов

С 05:00 до 14:00 9 мая дороги будут перекрыты по улицам:

Анапское шоссе на участке от ул. Тобольская до Кутузовского кольца

ул. Московская на участке от ул. Видова до Анапского шоссе

ул. Магистральная на участке от ул. Мира до Кутузовского кольца

ул. Кутузовская на участке от ул. Видова до Кутузовского кольца

ул. Сипягина на участке от ул. Чайковского до ул. Кутузовская

Новороссийцев призывают не парковать автомобили в зоне действия ограничений. В противном случае транспортные средства будут эвакуировать.

Кристина Мельникова