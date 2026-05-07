В Новороссийске перекроют дороги для проведения парада 9 мая
Для проведения парада Победы в центре Новороссийска ограничат движение транспорта в Центральном районе, сообщили в пресс-службе администрации города.
9 мая в Новороссийске состоится парад в честь 81-й годовщины со дня Победы над немецко-фашистскими захватчиками. Торжественные мероприятия будут проводиться с участием зрителей, как ранее сообщил глава города Андрей Кравченко. В зоне проведения парада организуют работу контрольно-пропускных пунктов.
В администрации Новороссийска заявили, что с 17:00 8 мая до 14:00 9 мая ограничения движения будут действовать на следующих участках дорог:
- ул. Чайковского на участке от ул. Сипягина до ул. Советов
- ул. Советов на участке от ул. Кутузовская до ул. Новороссийской Республики
- ул. Леднева на участке от ул. Советов до ул. Мира
- ул. Свободы на участке от ул. Энгельса до ул. Советов, от ул. Советов до ул. Мира
- ул. Рубина на участке от ул. Коммунистическая до ул. Советов
С 05:00 до 14:00 9 мая дороги будут перекрыты по улицам:
- Анапское шоссе на участке от ул. Тобольская до Кутузовского кольца
- ул. Московская на участке от ул. Видова до Анапского шоссе
- ул. Магистральная на участке от ул. Мира до Кутузовского кольца
- ул. Кутузовская на участке от ул. Видова до Кутузовского кольца
- ул. Сипягина на участке от ул. Чайковского до ул. Кутузовская
Новороссийцев призывают не парковать автомобили в зоне действия ограничений. В противном случае транспортные средства будут эвакуировать.