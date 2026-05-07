Муниципальные парковки станут бесплатными в Новороссийске

На период празднования Дня Победы в Новороссийске отменят плату за муниципальные парковки, соответствующее постановление подписала и.о. главы города Эльвира Кальченко. В документе указывается, что парковки будут бесплатными с 9 по 11 мая.

Взимание платы не будет осуществляться с 00:00 9 мая до конца суток 11 мая. Право на использование муниципальных парковок без оплаты предоставляется всем жителям и гостям Новороссийска в указанный период праздничных нерабочих дней.

Муниципальные парковки расположены по следующим адресам в Новороссийске:

ул. Леднева (четная и нечетная стороны от ул. Мира до ул. Советов)

ул. Коммунистическая (четная и нечетная стороны от ул. Свободы до ул. Бирюзова)

ул. Жуковского (четная сторона, привокзальная площадь)

ул. Козлова (нечетная и нечетная стороны от ул. Чайковского до пер. Верейского)

ул. Карла Маркса (четная и нечетная стороны от ул. Свободы до ул. Рубина)

ул. Новороссийской Республики (четная и нечетная стороны от ул. Мира до ул. Советов)

ул. Губернского (от ул. Свободы до ул. Рубина)

ул. Советов, 19 до ул. Советов, 21 (нечетная сторона)

Анапское шоссе (четная и нечетная стороны от Кутузовского кольца до ул. Московской)

ул. Сипягина (нечетная сторона от ул. Бирюзова до ул. Верейского)

София Моисеенко