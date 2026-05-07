Здание школы в Геленджике признали объектом культурного значения

Здание школы №1 в Геленджике внесли в реестр объектов культурного наследия регионального значения, об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

В государственный реестр включили первое в Геленджике здание школы «десятилетки», в этом здании в годы Великой Отечественной войны находились госпитали и главный полевой эвакуационный пункт.

Вице-губернатор Кубани Роман Лузинов заявил, что за последние три года в реестр объектов культурного наследия были внесены 29 объектов, увековечивающих память о событиях, жертвах и участниках ВОВ.

