Здание школы в Геленджике признали объектом культурного значения
Здание школы №1 в Геленджике внесли в реестр объектов культурного наследия регионального значения, об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
В государственный реестр включили первое в Геленджике здание школы «десятилетки», в этом здании в годы Великой Отечественной войны находились госпитали и главный полевой эвакуационный пункт.
Вице-губернатор Кубани Роман Лузинов заявил, что за последние три года в реестр объектов культурного наследия были внесены 29 объектов, увековечивающих память о событиях, жертвах и участниках ВОВ.