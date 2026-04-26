Главные новости за 20-26 апреля: Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области уменьшили долг муниципальным бюджетам на более чем 883 млн руб. Правительство России списало региону задолженность по бюджетным кредитам на сумму более 1 млрд руб. Общий лимит списания может составить 5 млрд руб. По условиям программы освободившиеся средства должны быть направлены на развитие региона и поддержку граждан.

В Ростове-на-Дону оглашен приговор по резонансному уголовному делу о хищении социальных выплат. В деле около 40 эпизодов, ущерб бюджету оценивается в 70 млн руб. Бывшему судье Шахтинского горсуда Сергею Шаму назначено семь лет колонии, он взят под стражу в зале суда.

В Таганроге утвердили новую редакцию Устава города. Изменения затрагивают ключевые аспекты деятельности органов местного самоуправления. В частности, в новой редакции пересмотрен порядок избрания главы города.

Три донских бизнесмена попали в рейтинг «155 миллиардеров России» журнала Forbes. Основатель Agrocom Group Иван Саввиди и семья находятся на 88 месте, генеральный директор группы «Астон» Вадим Викулов — на 100, а председатель совета директоров корпорации «Глория Джинс» Владимир Мельников — на 154.

В Ростовской области зеленые насаждения занимают менее 24% территорий городов. Так, общая площадь городских земель в Ростовской области превысила 193 тыс. га, из них только 46,1 тыс. га занимают зеленые насаждения и массивы.

Суд в Ростове-на-Дону приступил к рассмотрению по существу уголовного дела бывшего начальника управления МВД России по городу Сергея Шпака, обвиняемого в получении взятки и в мошенничестве с использованием служебного положения. По версии следствия, Сергей Шпак получил за покровительство концерну «Покровский» автомобиль BMW Х-7, а также путевки в комплекс «Молния Ямал» (на Черноморском побережье) стоимостью 137 тыс. руб. для себя и всей своей семьи.

В Ростове-на-Дону с начала 2026 году стоимость квадратного метра жилья увеличилась в среднем на 7-8%, составив 188 тыс. руб. за кв. м., следует из статистики аналитических агентств, с которой ознакомился «Ъ-Ростов».

Начальник главка МВД в Ростовской области Александр Речицкий представил руководящему составу нового заместителя. На эту должность назначен полковник полиции Александр Курпас.

В январе-марте 2026 года спрос на аренду частных домов, дач и коттеджей в Ростовской области вырос на 35% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Средняя стоимость аренды загородного жилья составила 10,7 тыс. руб. за ночь.

Бывший руководитель Чертковского отдела управления Росреестра по Ростовской области Елена Глебова признана виновной в превышении должностных полномочий, мошенничестве и незаконном хранении оружия. Как стало известно «Ъ-Ростов», ей назначено шесть лет десять месяцев колонии общего режима со штрафом 530 тыс. руб.

Средний срок окупаемости сервисных апартаментов в Ростове-на-Дону составляет от 13 до 15 лет. Об этом «Ъ-Ростов» рассказал директор федеральной риелторской компании «Этажи» в Ростове-на-Дону Андрей Иванов. По данным эксперта, окупаемость апартаментов в соседнем Краснодаре составляет около 7–10 лет за счет круглогодичного потока туристов (осень — различные выставки, зима — трансфер в Сочи, горнолыжный курорт, лето — морские курорты).

В Ростове-на-Дону ищут очевидцев инцидента с тигром в передвижном цирке в Ворошиловском районе города. Расследование уголовного дела продолжается.

Завод компании «Балтика» в Ростове-на-Дону запустил новую линию розлива пива. Инвестиции составили 1,2 млрд руб.