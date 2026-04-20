«Балтика» открыла в Ростове доплинию по розливу пива за 1,2 млрд рублей

Завод компании «Балтика» в Ростове-на-Дону запустил новую линию розлива пива. На эти цели было выделено 1,2 млд руб., сообщили в правительстве Ростовской области.

Производительность нового оборудования достигает 40 тыс. банок в час.

Ростовский пивоваренный завод «Южная Заря 1974» входит в число ведущих налогоплательщиков региона. За последние 20 лет он перечислил в бюджет более 90 млрд руб., а объем инвестиций в модернизацию и развитие предприятия за 11 лет превысил 3,7 млрд руб

Мария Хоперская