Эксперт: Срок окупаемости сервисных апартаментов в Ростове составляет 13-15 лет

Средний срок окупаемости сервисных апартаментов в Ростове-на-Дону составляет от 13 до 15 лет. Об этом «Ъ-Ростов» рассказал директор федеральной риелторской компании «Этажи» в Ростове-на-Дону Андрей Иванов.

По данным эксперта, окупаемость апартаментов в соседнем Краснодаре составляет около 7–10 лет за счет круглогодичного потока туристов (осень — различные выставки, зима — трансфер в Сочи, горнолыжный курорт, лето — морские курорты).

«Туристы в Ростове, в основном, транзитные, которые останавливаются на один-два дня, и выбирают классические отели. Для апартаментов нужны гости, готовые жить от трех до пяти дней — семьи, путешественники, люди в командировках на неделю. Этому должно способствовать развитие туристической инфраструктуры города»,— рассказал Андрей Иванов.

Также он добавил, что для развития рынка сервисных апартаментов необходимо делать акцент на стоимости. «Сейчас апартаменты дешевле квартир на 10–20%, и это преимущество нужно сохранять и усиливать»,— считает господин Иванов.

Кристина Федичкина