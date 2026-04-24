Квартирный вопрос подвел

В Ростове-на-Дону оглашен приговор по резонансному уголовному делу о хищении социальных выплат. По версии следствия, пенсионерки безосновательно подавали заявления на компенсации для приобретения жилья по программе развития шахтерских городов, а судья Шахтинского горсуда Сергей Шам удовлетворял соответствующие иски. В деле около 40 эпизодов, ущерб бюджету оценивается в 70 млн руб. Сергею Шаму назначено семь лет колонии, он взят под стражу в зале суда.



Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону огласил приговор по уголовному делу о хищениях социальных выплат в городе Шахты. Экс-судья Шахтинского городского суда Сергей Шам признан виновным в покушении на мошенничество при получении выплат, в мошенничестве при получении выплат, служебном подлоге и вынесении заведомо неправосудных решений (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.2; ч. 4 ст. 159.2; ч. 2 ст. 292, ч. 1 и ч. 2 ст. 305 УК РФ). Ему назначено семь лет колонии общего режима и штраф 1 млн руб. Кроме того, после освобождения ему в течение трех лет запрещено занимать определенные должности на госслужбе.

Еще 13 подсудимых в зависимости от степени участия признаны виновными либо в мошенничестве при получении выплат, либо в покушении на него (ч. 4 ст. 159.2; ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.2). Каждой из них назначены условные сроки от полутора до трех лет. После оглашения вердикта Сергей Шам, находившийся под домашним арестом, был взят под стражу в зале суда.

Сергей Шам был назначен мировым судьей в 2010 году, а федеральным судьей горсуда стал в августе 2012-го. Спустя десять лет Сергей Шам ушел в отставку по собственному желанию. Затем региональная квалификационная коллегия лишила его статуса судьи.



Как установили правоохранители, схема по хищению бюджетных денег, выделяемых на расселение из ветхого жилья обитателей шахтерских поселков, действовала в 2018–2021 годах. Юрист Анна Прудченко убеждала пожилых женщин, что они имеют право на предоставление социальной выплаты по случаю переселения из ветхого жилья. Когда пенсионерки предоставляли ей пакет документов, юрист передавала бумаги сотруднице администрации города Шахты Наталье Демидовой, которая писала заявления и направляла в суд на рассмотрение. Иски попадали судье Сергею Шаму, который их удовлетворял, утверждают следователи.

«Фактически же собственники не имели права на получение субсидий для улучшения жилищных условий. Ущерб, причиненный бюджету в результате действий мошеннической схемы, оценивается в 70 млн руб.»,— сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах.

Анна Прудченко и Наталья Демидова признали вину и заключили досудебные соглашения со следствием. Каждую из них судили отдельно от основной группы обвиняемых. Наталья Демидова была приговорена к шести годам колонии в сентябре 2025 года, однако апелляционная инстанция отменила это решение, обнаружив ряд нарушений, допущенных первой инстанцией. Сейчас ее дело рассматривает заново Новочеркасский городской суд Ростовской области. Анну Прудченко в декабре 2025 года приговорили к семи годам колонии общего режима, в марте приговор вступил в законную силу.

Дело в отношении Сергея Шама и 13 физлиц рассматривалось в Октябрьском райсуде Ростова-на-Дону с июня 2025 года. Бывший судья и 12 других фигурантов признали вину, о своей непричастности к преступлению заявляла только одна подсудимая. В прениях прокурор попросил назначить бывшему судье восемь лет колонии общего режима и штраф 3 млн руб., остальным фигурантам — сроки до двух лет колонии. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Ростовском областном суде.

Кристина Федичкина