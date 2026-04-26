В Ростовской области зеленые насаждения занимают менее 24% территорий городов

Общая площадь городских земель в Ростовской области превысила 193 тыс. га. Из них только 46,1 тыс. га (23,8%) занимают зеленые насаждения и массивы. Об этом сообщает Ростовстат.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Более трети зеленых насаждений — это городские леса (16 тыс. га), которые защищают города от пыли и ветров. Площадь парков, скверов и других рекреационных зон в пределах городской черты составляет более 10 тыс. га (22,4 % всех зеленых массивов). Менее 18% зеленых насаждений пришлось на деревья и кустарники, высаженные вдоль автомобильных дорог.

Кристина Федичкина