В Ростове разыскивают очевидцев инцидента с тигром в передвижном цирке

В Ростове-на-Дону ищут очевидцев инцидента с тигром в передвижном цирке в Ворошиловском районе города. Об этом сообщили в СУ СК России по Ростовской области.

Расследование уголовного дела продолжается. 19 апреля во время циркового представления с участием тигров упало ограждение. Тигр выскочил в зрительный зал. Его быстро вернули в вольер, поэтому никто не пострадал.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, причина и условия, ему способствовавшие.

«Следственное управление СКР по Ростовской области просит очевидцев незамедлительно обращаться по телефону дежурного: 8 (863) 210-97-70»,— добавили в ведомстве.

Мария Хоперская