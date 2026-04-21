В Ростове разыскивают очевидцев инцидента с тигром в передвижном цирке
В Ростове-на-Дону ищут очевидцев инцидента с тигром в передвижном цирке в Ворошиловском районе города. Об этом сообщили в СУ СК России по Ростовской области.
Фото: СУ СК России по Ростовской области
Расследование уголовного дела продолжается. 19 апреля во время циркового представления с участием тигров упало ограждение. Тигр выскочил в зрительный зал. Его быстро вернули в вольер, поэтому никто не пострадал.
Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, причина и условия, ему способствовавшие.
«Следственное управление СКР по Ростовской области просит очевидцев незамедлительно обращаться по телефону дежурного: 8 (863) 210-97-70»,— добавили в ведомстве.