В Ростове стоимость квадратного метра жилья выросла на 8%

В Ростове-на-Дону с начала 2026 году стоимость квадратного метра жилья увеличилась в среднем на 7-8%, составив 188 тыс. руб. за кв. м., следует из статистики аналитических агентств, с которой ознакомился «Ъ-Ростов».

По данным «Циан», средняя цена 1 кв. м. в ростовских новостройках достигла 188,2 тыс. руб. За квартал показатель вырос на 8,3%, при среднем росте по крупным городам — 2,8%. За прошедший год «квадрат» жилья Ростове-на-Дону вырос в цене на 31%.

Эксперты считают, что до конца года жилье будет дорожать в связи с ростом стоимости стройматериалов и работ, а также усиления налоговой нагрузки на бизнес. Также по мнению опрошенных экспертов, среднестатистическому ростовчанину потребуется не менее шести-восьми лет, чтобы накопить на первоначальный взнос.

