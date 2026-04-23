BMW и молния

Суд в Ростове-на-Дону приступил к рассмотрению по существу уголовного дела бывшего начальника управления МВД России по Ростову-на-Дону Сергея Шпака, обвиняемого в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, максимальное наказание — 12 лет колонии) и в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет колонии). По версии следствия, Сергей Шпак получил за покровительство концерну «Покровский» автомобиль BMW Х-7, а также путевки в комплекс «Молния Ямал» (на Черноморском побережье) стоимостью 137 тыс. руб. для себя и всей своей семьи. Бывший полицейский вину не признал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Шпак

Фото: «Ъ-Кубань»

Первомайский районный суд Ростова-на-Дону в четверг 23 апреля начал рассматривать по существу уголовное дело экс-главы управления МВД России по городу Сергея Шпака и бывшего оперуполномоченного Сергея Егоркина.

Из обвинительного заключения, зачитанного прокурором, следует, что Сергей Шпак, занимая в 2017 году должность начальника отдела полиции № 5 управления МВД России по Ростову-на-Дону, получил для себя и всей своей семьи путевки в комплекс «Молния Ямал» (на Черноморском побережье) за покровительство концерну «Покровский». Стоимость путевок превысила 137 тыс. руб. Кроме того, представитель концерна передал полицейскому автомобиль BMW Х-7.

В концерн «Покровский» входят более 35 предприятий на территории Южного федерального округа, занимающихся агробизнесом, недвижимостью и электрооборудованием. Его бывший бенефициар Андрей Коровайко находится в международном розыске.

Следователи также считают, что с 2019 года по 2023-й Сергей Шпак, занимая должность заместителя начальника управления МВД России по Ростову-на-Дону, а затем и начальника управления, организовал мошенническую схему. Его подчиненному Сергею Егоркину начисляли зарплату за дни, когда он фактически отсутствовал на рабочем месте. Общая сумма незаконно выплаченной зарплаты составила более 292 тыс. руб. По версии следствия, эти деньги фигуранты поделили между собой.

Сергея Егоркина подозревают еще и в том, что в 2020 году он вместе с неустановленными лицами, используя подложные платежные документы, осуществил неправомерный оборот 15 млн руб., находящихся на банковском счете.

Подозреваемые были задержаны и отправлены в СИЗО в марте 2025 года. Сергея Шпака обвинили в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). В отношении Сергея Егоркина было возбуждено дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ). После выступления гособвинителя в суде, оба заявили, что вину не признают. Показания фигуранты намерены дать в конце судебного следствия.

В начале апреля суд продлил фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражей до 22 сентября 2026 года. Тогда же стало известно, что бывшие полицейские намерены заключить контракт с министерством обороны для участия в СВО. «Вы вправе самостоятельно обратиться в пункт отбора, это делается через сотрудников следственного изолятора, не через суд. Должностные лица пункта отбора после заключения контрактов предоставляют суду официальные документы, согласованные с министерством обороны»,— пояснила тогда фигурантам судья.

Следующее заседание назначено на 30 апреля. Предполагается, что на нем будут допрошены свидетели и рассмотрены письменные доказательства.

Кристина Федичкина