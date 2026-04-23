В рейтинг Forbes попали три донских миллиардера

Три донских бизнесмена попали в рейтинг «155 миллиардеров России» журнала Forbes.

В рейтинге 88 строчку заняли Иван Саввиди и семья с состоянием $1,7 млрд. Господин Саввиди является основателем Agrocom Group, которая в марте 2018 года продала «Донской табак» компании Japan Tobacco за $1,6 млрд. Также через свою греческую компанию Dimetra бизнесмен владеет долей в футбольном клубе «ПАОК» в Салониках, где также управляет портом. Состояния Ивана Саввиди выросло на $100 млн в 2026 году.

На 100 месте находится генеральный директор группы «Астон» Вадим Викулов, чей капитал оценивается в $1,5 млрд. Группа «Астон» является одним из крупнейших экспортеров зерна, а также производит и экспортирует подсолнечное масло.

Исполнительный председатель Gloria Jeans и председатель совета директоров корпорации «Глория Джинс» Владимир Мельников попал на 154 место рейтинга с состоянием $1,3 млрд. В 2026 году размер его состояния снизился на $300 млн.

Наталья Шинкарева