В Таганроге изменили порядок избрания главы города

В Таганроге утвердили новую редакцию Устава города. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Внесенные изменения затрагивают ключевые аспекты деятельности органов местного самоуправления. В частности, в новой редакции пересмотрен порядок избрания главы города. Введены положения о временно исполняющем обязанности главы на случай его временного отсутствия, болезни, отставки или иных обстоятельств. Устав также более детально закрепляет формы участия населения в осуществлении местного самоуправления, актуализирует положения о системе муниципальных правовых актов и уточняет ответственность органов и должностных лиц перед государством.

«Принятие новой редакции Устава — это весомый шаг в совершенствовании системы местного самоуправления Таганрога, который заложит прочную правовую основу для дальнейшего устойчивого развития нашего города и повышения качества жизни его жителей», — отмечает глава.

