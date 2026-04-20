В Ростовской области спрос на аренду частных домов и коттеджей вырос на 35%

В январе-марте 2026 года спрос на аренду частных домов, дач и коттеджей в Ростовской области вырос на 35% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Об этом рассказала «Ъ-Ростов» коммерческий директор «Авито Путешествий» Владислава Сакина.

По данным сервиса, средняя стоимость аренды загородного жилья составила 10, 7 тыс. руб. за ночь. «В основном загородные дома в регионе в первом квартале бронировали на две ночи, что говорит о тренде на короткие поездки или путешествия выходного дня»,— отметила госпожа Сакина.

Число бронирований на майские праздники осталось на уровне прошлого года, при этом стоимость аренды на эти даты снизилась на 4% и составила 13,1 тыс. руб. за ночь.

