Работник Ростовской АЭС стал победителем отраслевого молодежного марафона «Практика конкретных дел»

В проекте приняли участие более 1000 работников Госкорпорации «Росатом».



Инженер по автоматизированным системам управления производством цеха тепловой автоматики и измерений Ростовской атомной станции Евгений Брекер стал победителем первого отраслевого марафона Госкорпорации «Росатом» «Практика конкретных дел». Он объединил 1050 молодых специалистов из более чем 100 предприятий Росатома. По итогам марафона открыты 235 проектов, которые направлены на исключение потерь времени, оптимизацию процессов и сокращение сроков их протекания. Проект Евгения Брекера по оптимизации процесса модернизации управляющих систем безопасности энергоблока №1 был реализован на атомной станции с применением инструментов Производственной системы "Росатома" (ПСР*) и служит для снижения технологических и организационных рисков при проведении планово-предупредительных ремонтов.

«Наш проект направлен на сокращение срока модернизации системы безопасности энергоблока. Мы разработали методику и стандарт по конвейерной сборке, как конструктор «Лего», набор упаковок и инструкция. Наш проект позволил осуществить монтаж «конструктора» системы за 7 дней вместо 14-ти и начать наладку раньше срока. Марафон научил меня искать рациональные зерна вокруг себя и сразу внедрять улучшения», - рассказал Евгений Брекер на Управляющем совете по проекту «Комплексная оптимизация производства предприятий атомной отрасли» под председательством генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева.

Разработанный стандарт универсален и может в дальнейшем применяться при модернизации систем безопасности как на российских, так и на зарубежных атомных станциях. По этой же уже отработанной технологии в 2028 и 2029 годах планируется провести модернизацию второй и третьей управляющих систем безопасности энергоблока №1 Ростовской АЭС.

«Производственная система «Росатом» прочно вошла в жизнь Ростовской АЭС. С её помощью мы вводили в строй энергоблоки №3 и №4 с опережением намеченных сроков. Сегодня она позволяет нам готовить к продлению срока эксплуатации энергоблок №1. Но инструменты ПСР применяются не только в таких глобальных задачах. Они помогают нам оптимизировать и ежедневные, рутинные операции. ПСР дает возможность сотрудникам по-новому взглянуть на процессы и проявить инициативу», – подчеркнул директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.