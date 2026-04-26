Главные новости за выходные 25–26 апреля

В ночь на 26 апреля на ужине для прессы Белого дома в гостинице Washington Hilton произошла стрельба. Секретная служба эвакуировала Дональда Трампа со сцены. Президент и первая леди не пострадали. Один из сотрудников секретной службы был ранен. По данным СМИ, стрелял 31-летний репетитор из Калифорнии, его задержали. Кадры со стрельбой в соцсетях опубликовал сам господин Трамп.

В Мали произошло нападение на военную базу Кати в пригороде столицы Бамако. МИД РФ допустил участие западных спецслужб в подготовке боевиков. По данным российского посольства, никто из соотечественников не пострадал. По данным источников Jeune Afrique, министр обороны Мали генерал Садио Камара был убит при атаке боевиков.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Исламская республика не планирует новый раунд переговоров с США. Вскоре после этого президент США отменил поездку своего спецпредставителя Стива Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера в Пакистан для возможной встречи с представителями Ирана. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в соцсетях усомнился в готовности США к переговорам.

Вечером 25 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударить по объектам группировки «Хезболла» в Ливане. Накануне стороны договорились продлить перемирие на три недели. Вскоре после этого ЦАХАЛ ударил по инфраструктуре «Хезболлы» на юге Ливана. Позже господин Нетаньяху обвинил группировку «Хезболла» в нарушении режима прекращения огня. По его словам, ответом на это и были удары Израиля. «Хезболла», в свою очередь, заявила, что наносит удары по подразделениям Израиля на юге Ливана в ответ на «продолжающиеся нарушения врагом режима прекращения огня».

Президент Владимир Путин подписал три закона, направленные на поддержку военнослужащих и их близких. В частности, господин Путин предоставил супругам погибших участников СВО право бесплатно поступить в вузы и колледжи.

У берегов Сомали пираты захватили танкер Honour 25, направлявшийся в столицу страны Могадишо. Как сообщили источники ВВС, захват судна с грузом нефти усилил напряженность в Сомали, где цены на бензин выросли втрое с начала ближневосточного конфликта.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 25 апреля прибыл с рабочим визитом в КНДР. На следующий день туда прибыл министр обороны РФ Андрей Белоусов. Вместе они открыли в Пхеньяне мемориал и музей боевых подвигов. Господин Белоусов также провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.