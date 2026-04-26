Трамп показал кадры стрельбы на встрече с прессой в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social кадры стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. Инцидент произошел вечером 25 апреля. На мероприятии присутствовали Дональд Трамп, его супруга Мелания и члены администрации США.

По данным правоохранительных органов, стрелявший был вооружен дробовиком, пистолетом и несколькими ножами. Он действовал в одиночку. Мужчина сделал не менее пяти-восьми выстрелов у входа в банкетный зал.

Президента США и его супругу эвакуировали. Пострадал сотрудник Секретной службы — пуля попала в бронежилет. Его уже выписали из больницы, сообщает CBS News. Подозреваемого задержали. Он сказал правоохранительным органам, что его целью были члены администрации Белого дома.