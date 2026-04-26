Нетаньяху: Израиль ударил по «Хезболле» в Ливане для предупреждения угроз

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил группировку «Хезболла» в нарушении режима прекращения огня. По его словам, армия обороны Израиля ударила по объектам группировки во время перемирия в соответствии с условиями соглашения между странами для защиты своей территории.

«Мы действуем решительно в соответствии с договоренностями, достигнутыми с Соединенными Штатами и, попутно, также с Ливаном... Это означает свободу действий не только для ответа на нападения, что очевидно, но и для предотвращения непосредственных угроз и даже возникающих угроз»,— приводит слова господина Нетаньяху его канцелярия (цитата по The Times of Israel).

17 апреля Израиль и Ливан договорились о 10-дневном прекращении огня в операции ЦАХАЛ против ливанской «Хезболлы». Израиль сохранил за собой право реагировать на угрозы собственной безопасности. При этом страна пообещала не проводить «никаких наступательных военных операций против ливанских целей». Ливан, в свою очередь, обязался принять меры для предотвращения атак «Хезболлы» на израильские цели.

24 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Ливан договорились продлить перемирие на три недели. На следующий день ЦАХАЛ отчитался об обстреле инфраструктуры «Хезболлы» на юге Ливана.