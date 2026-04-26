МИД РФ допустил участие западных спецслужб в подготовке боевиков в Мали

Подготовка малийских бандформирований, которые вчера поучаствовали в серии нападений на военные объекты армии страны, могла вестись при участии силовых структур западных стран, заявили в МИД РФ. Информацию в министерстве назвали предварительной и не стали сообщать, какие именно страны могли готовить боевиков.

В МИД добавили. что армия Мали смогла успешно отбиться от атак. Там заявили, что Россия выражает глубокую обеспокоенность происходящими событиями. «Действия террористов создают непосредственную угрозу для стабильности дружественного России малийского государства и могут иметь самые негативные последствия для всего окружающего региона»,— написала пресс-служба МИД.

По данным российского посольства, никто из соотечественников не пострадал во время вчерашних боев. МИД порекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в эту страну, а тем, кто сейчас находится там, посоветовали принять необходимые меры для обеспечения личной безопасности.

В субботу боевики провели скоординированные атаки на военные объекты в разных городах Мали. Бои в том числе шли за международный аэропорт Бамако-Сену и расположенную рядом военную базу. Сообщалось о захвате города Кидаль. В боях участвовали члены сепаратистского движения туарегов «Фронт освобождения Азавада» и джихадистской группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин». Малийский Генштаб уверил, что атаки были успешно отбиты.