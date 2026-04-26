Володин и Белоусов открыли в Пхеньяне мемориал и музей боевых подвигов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и министр обороны РФ Андрей Белоусов приняли участие в церемонии открытия в северокорейской столице Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции. Мероприятие прошло с участием лидера КНДР Ким Чен Ына.

Господин Володин зачитал приветствие президента России Владимира Путина. После этого глава российского парламента вместе с министром обороны КНДР Но Гван Чхолем перерезали символическую ленточку. На территории комплекса также состоялась траурная церемония захоронения останков павших героев, где господа Володин и Белоусов возложили венки.

Затем российские гости осмотрели музей и оставили записи в книге почетных посетителей. В ходе визита они также ознакомились с образцами трофейной военной техники. Церемония завершилась концертом в память о погибших воинах.

Музей расположен на улице Новых Звезд, получившей название в честь воинов, отдавших жизнь в боях в Курской области. На другой стороне улицы возведен жилой квартал для семей погибших и отличившихся военнослужащих Корейской народной армии. Строительство комплекса началось в октябре 2025 года.