Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан

Президент США отменил поездку своего спецпредставителя Стива Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера в Пакистан для возможной встречи с представителями Ирана. Об этом сам Дональд Трамп заявил Fox News.

Джаред Кушнер и Стив Уиткофф

«Некоторое время назад я сказал своим людям, что они готовятся к отъезду, и ответил: "Нет, вы не будете летать туда 18 часов. У нас есть все козыри в рукаве. Они могут звонить нам в любое время, но вы больше не будете летать 18 часов, чтобы сидеть и говорить ни о чем"»,— сказал господин Трамп телеканалу.

Сегодня «Аль-Хадат» со ссылкой на источники писал, что глава МИД Ирана Аббас Арагки планировал прилететь в Исламабад 26 апреля. По данным Axios, переговоры американской и иранской стороны могли состояться 27 апреля. Сегодня господин Аракчи встречался с руководством Пакистана. Он разъяснил посредникам текущую иранскую позицию по урегулированию конфликта с США и представил замечания Тегерана по требованиям Вашингтона. После встречи иранский министр покинул Пакистан.

Предыдущие контакты Тегерана и Вашингтона прошли в Исламабаде 11 апреля. Стороны не смогли договориться о правилах судоходства в Ормузском проливе и ядерной программе Ирана.