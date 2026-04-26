Jeune Afrique: министр обороны Мали убит при атаке боевиков
Министр обороны Мали генерал Садио Камара был убит 25 апреля, сообщает Jeune Afrique со ссылкой на источники. По их информации, боевики атаковали дом министра в городе Кати. По данным Le Figaro, погибли также несколько членов его семьи.
Источники Jeune Afrique заявили о причастности членов джихадистской группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM) к нападению. По словам собеседников журнала, один из боевиков подорвал себя в заминированном автомобиле у дома Садио Камары. Мощный взрыв полностью разрушил резиденцию.
Опрошенные AFP очевидцы подтвердили, что резиденция Садио Камары была сильно повреждена. При этом представители министра утверждают, что он в порядке. Источник агентства сообщал, что господина Камару госпитализировали.
25 апреля в столице Мали Бамако и еще нескольких районах начались бои между военнослужащими и боевиками JNIM. Группировка связана с «Аль-Каидой» (признана в России террористической и запрещена). JNIM заявила о нескольких атаках — на резиденцию президента Мали, штаб-квартиру Минобороны и международный аэропорт Бамако. В Генштабе Мали заверили, что все атаки были отражены. В городе Бамако и его окрестностях ввели комендантский час.