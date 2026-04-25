Армия Мали заявила о нападении боевиков на военные базы по всей стране

В Мали произошло нападение на военную базу Кати в пригороде столицы Бамако. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев. RFI сообщает, что стрельба велась и в других районах страны — в северных городах Кидаль и Гао и в городе Севарэ в центре страны. AFP передает, что над столицей Мали были замечены военные вертолеты.

Власти страны не сразу прокомментировали сообщения СМИ. Спустя некоторое время вооруженные силы заявили о проведении операции против «террористических групп», которые атаковали военные объекты в Бамако и других районах.

С лета 2020 года в Мали произошли два военных переворота. В мае 2021-го полковник Ассими Гоита был назначен главой государства переходного периода. Летом 2025-го временный парламент назначил его главой государства до 2030 года.

В феврале российская Служба внешней разведки обвинила Францию в подготовке переворота в Мали, а также в ЦАР и Мадагаскаре.