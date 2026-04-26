«Хезболла» заявила об ударах по объектам Израиля в ответ на нарушение перемирия

Ливанская группировка «Хезболла» заявила, что наносит удары по подразделениям Израиля на юге Ливана в ответ на «продолжающиеся нарушения врагом режима прекращения огня». Заявление группировки приводит телеканал «Аль Манар».

В «Хезболле» также отрицают обвинения Израиля в нарушении режима прекращения огня. Сегодня об этом говорил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. По его версии, ЦАХАЛ атаковал объекты «Хезболлы» в Ливане для предупреждения угроз.

«Его (Израиля.— “Ъ”) атаки с применением артиллерии... и, прежде всего, его продолжающаяся оккупация ливанской территории и нарушения ее суверенитета встретят ответ и сопротивление, готовое защитить свою землю и народ — право, гарантированное международными конвенциями»,— отмечается в заявлении «Хезболлы».

В группировке отметили, что недавнее продление режима прекращения огня должно было привести к полной остановке боевых действий. Вместо этого Израиль усилил «свою агрессию и нападения» в нарушение международных законов и конвенций.

17 апреля Израиль и Ливан договорились о 10-дневном прекращении огня в операции ЦАХАЛ против ливанской «Хезболлы». Израиль сохранил за собой право реагировать на угрозы, при этом пообещал не проводить наступательных операций против ливанских целей. Ливан обязался не допускать атак «Хезболлы» на израильские цели. 24 апреля стороны продлили перемирие еще на три недели. На следующий день ЦАХАЛ обстрелял инфраструктуру «Хезболлы» на юге Ливана.