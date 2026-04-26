Белоусов провел переговоры с Ким Чен Ыном в Пхеньяне

Глава Минобороны России Андрей Белоусов провел в Пхеньяне переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщила пресс-служба российского Минобороны. Стороны обсудили военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна.

В пресс-релизе отмечается, что Ким Чен Ын и Андрей Белоусов договорились перевести военное сотрудничество двух стран «на устойчивую долгосрочную основу». Кроме того, в этом году Россия и КНДР могут подписать план совместного военного взаимодействия на 2027-2031 годы.

Господин Белоусов заявил, что 2026 год будет насыщенным в плане сотрудничества России и КНДР по нескольким направлениям. Он также поблагодарил руководство республики за приглашение на открытие музейно-мемориального комплекса боевых подвигов военнослужащих КНДР в боевых действиях за рубежом.

После переговоров Андрей Белоусов наградил военнослужащих Корейской народной армии. Ордена Мужества получили те военнослужащие, кто участвовал в боях в Курской области вместе с российскими войсками. Удостоенных награды министр назвал «элитой корейских вооруженных сил, их гордостью и прочной опорой».