Спикер Госдумы Володин прибыл в КНДР

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом в КНДР. Он примет участие в церемонии открытия мемориального комплекса, посвященного корейским солдатам, участвовавшим в освобождении Курской области.

У трапа самолета российского политика встретил председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Чо Ён Вон. Визит в Северную Корею Вячеслав Володин совершает по поручению президента России Владимира Путина, уточнили в пресс-службе Госдумы. Также господин Володин встретился с коллегами из северокорейского парламента.

Бои на территории Курской области продолжались с 6 августа 2024 года по 26 апреля 2025-го. После завершения операции по освобождению Минобороны России подтвердило, что в ней участвовали военнослужащие из Северной Кореи. В течение 2025 года они также помогали с разминированием территорий области.