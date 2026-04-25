Главные новости за 25 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

По данным Минобороны, в течение ночи 25 апреля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 127 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Дроны были перехвачены, в том числе, над территорией Республики Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

В Краснодарском крае количество организаций, специализирующихся на деятельности в области психического здоровья, за год выросло втрое — с семи по данным на 1 января 2025 года до 22 учреждений в начале 2026-го.

Четырех жителей Каневского района Кубани оштрафовали за размещение в социальных сетях запрещенной символики.

Правительство Великобритании сорвало сделку о покупке российским бизнесменом Юрием Шамарой из Краснодарского края гольф-клуба на севере Англии из-за вероятной угрозы нацбезопасности.

В Туапсе собрали 988 кубометров нефтепродуктов, попавших в реку и на прибрежную территорию в результате крупного пожара из-за атаки украинских БПЛА 16 и 20 апреля.

В Анапе для отсыпки чистым песком в целях безопасности огородили участок пляжа длиной 3,5 км.

В Белореченском районе за два дня из-за ливней произошло подтопление 131 придомовой территории и 34 домов.