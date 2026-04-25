Четырех жителей Каневского района оштрафовали за размещение запрещенной символики

В рамках мониторинга сети Интернет полицейские выявили четырех жителей Каневского района, разместивших в соцсетях символику и атрибутику запрещенных в России организаций. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Так, 26-летняя каневчанка разместила на личной странице в соцсети нацистский символ. 24-летний житель одного из хуторов Каневского района также опубликовал в открытом доступе запрещенную атрибутику. Изображение нацисткой символики полицейские обнаружили на странице 25-летнего мужчины из станицы Каневской, а у 26-летнего жителя Стародеревянковской — атрибутику запрещенной в России экстремистской организации.

На основании собранных материалов решением Каневского райсуда правонарушители были оштрафованы, согласно ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. Суммы штрафов не уточняются.

