На Кубани количество организаций в сфере психического здоровья за год утроилось

В Краснодарском крае количество организаций, специализирующихся на деятельности в области психического здоровья, за год выросло втрое — с семи по данным на 1 января 2025 года до 22 учреждений в начале 2026-го. В прошлом году зарегистрировано 15 таких компаний, ликвидирована одна. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали аналитики «Контур.Фокуса».

По информации сервиса, региональная динамика опережает по темпу общероссийскую. В России количество организаций, работающих в сфере психического здоровья, выросло с 360 по данным на начало 2025 года до 662 по данным на начало 2026 года.

«Рынок частной психиатрии в Краснодарском крае переживает бум. Вероятно, это происходит на фоне постпандемийного спроса на психическое здоровье и цифровизации телемедицины. Низкий уровень ликвидаций говорит о высокой устойчивости бизнеса»,— прокомментировала аналитик «Контур.Фокуса» Вероника Скороходова.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае спрос на психотропные лекарства в 2025 году в натуральном выражении вырос на 12,5%, а в денежном – на 28,3%. В аптеках продали 5,6 млн упаковок таких препаратов на 1,5 млрд руб. В январе-феврале 2026 года реализовано 987,2 тыс. упаковок (+10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) на общую сумму 285,2 млн руб. (+33,7%).

«Люди стали охотнее обращаться к психиатрам и психотерапевтам. Стереотип о том, что визит к психиатру — это что-то стыдное или “крайний случай”, постепенно разрушается. Это подтверждается и федеральной статистикой: по данным Росстата, первичная заболеваемость непсихотическими расстройствами — депрессиями, тревожными и стрессовыми состояниями — выросла на 21,5% за период с 2020 по 2024 год. И это не говорит о росте количества больных, просто люди чаще стали обращаться за помощью, что привело к увеличению выявляемости»,— прокомментировал Евгений Бондарь, директор клиники доказательной психотерапии «Метод» (Краснодар).

Все больше людей обращается на более ранних этапах расстройств, не дожидаясь тяжелых состояний, подтверждает психолог, психотерапевт, психиатр и нарколог, кандидат медицинских наук Игорь Новицкий. «Наиболее частые жалобы — тревога, панические атаки, нарушения сна, хроническая усталость, эмоциональное выгорание, снижение настроения, апатия, проблемы с концентрацией, а также психосоматические симптомы. По сравнению с 2024 годом, в 2025 году мы увидели рост тревожно-депрессивных расстройств — ориентировочно на 12%. Люди живут в условиях постоянного напряжения, при этом им необходимо сохранять работоспособность, социальную активность и эмоциональную устойчивость. В результате внутренний ресурс постепенно истощается»,— пояснил психиатр.

Маргарита Синкевич