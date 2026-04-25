В Туапсе собрали 988 кубометров нефтепродуктов

В Туапсе ведутся круглосуточные работы по сбору нефтепродуктов, попавших в реку и на прибрежную территорию в результате крупного пожара из-за атаки украинских БПЛА 16 и 20 апреля. Об этом сообщает оперштаб региона.

Фото: оперштаб Краснодарского края

Как отметил глава Туапсинского округа Сергей Бойко, убрали порядка 988 кубометров нефтепродуктов. В работах участвуют 143 человека, задействовано 48 единиц спецтехники.

По словам главы округа, нефтепродукты собирают в кубовые контейнеры, которые грузовиками вывозят на территории Морского терминала и НПЗ. Специалисты этих предприятий затем их утилизируют.

Андрей Николаев