В Туапсе собрали 988 кубометров нефтепродуктов
В Туапсе ведутся круглосуточные работы по сбору нефтепродуктов, попавших в реку и на прибрежную территорию в результате крупного пожара из-за атаки украинских БПЛА 16 и 20 апреля. Об этом сообщает оперштаб региона.
Как отметил глава Туапсинского округа Сергей Бойко, убрали порядка 988 кубометров нефтепродуктов. В работах участвуют 143 человека, задействовано 48 единиц спецтехники.
По словам главы округа, нефтепродукты собирают в кубовые контейнеры, которые грузовиками вывозят на территории Морского терминала и НПЗ. Специалисты этих предприятий затем их утилизируют.