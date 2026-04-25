В Анапе для отсыпки чистым песком огородили участок пляжа длиной 3,5 км

В Анапе, на участке побережья протяженностью 3,5 км проводятся работы по отсыпке чистого слоя песка. Участок пляжа, где проводят работы, огорожены в целях безопасности. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Власти попросили жителей и гостей города воздержаться от прогулок по побережью в зонах работы тяжелой техники, так как это небезопасно и может затруднить работу водителей.

Как пояснили в мэрии, работы проводятся на участке от Лечебного пляжа до санатория «Бимлюк». Новый слой песка будет отсыпан на пляжной территории протяженностью 12 км.

