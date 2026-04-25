ПВО уничтожили 127 БПЛА, в том числе над Крымом, Черным и Азовским морями

В течение ночи 25 апреля дежурные средствами противовоздушной обороны перехватили и уничтожены 127 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, БПЛА были перехвачены и уничтожены над территорией Крыма, над акваториями Черного и Азовского морей, а также в небе над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской Воронежской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Астраханской, Волгоградской, Свердловской, Челябинской областей, а также над Татарстаном.

Андрей Николаев