За два дня в Белореченском районе подтопило 131 двор

В Белореченском районе с 24 апреля произошло подтопление 131 придомовой территории. В поселке Южный, где был введен режим ЧС, вода зашла в 34 дома, на данный момент ее откачали с территории 13 домов. Об этом сообщает оперштаб региона.

На месте подтоплений работают специалисты «Кубань-СПАС» и региональной противопожарной службы. В поселке расчищаются заторы на реке Чибрик.

В нескольких муниципалитетах Кубани до сих пор сохраняется повышенный фон гидрологической обстановки. На опасных отметках находится уровень воды в реке Псекупс в Горячем ключе, а также реке Пшиш в Белореченском районе и реке Афипс в Северском районе.

Специалисты проводят визуальное наблюдение, жалобы от жителей не поступали. Как сообщает оперштаб, паводковая ситуация в крае мониторится круглосуточно.

Андрей Николаев