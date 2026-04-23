Рынок каршеринга в Краснодаре за 2025 год снизился на 12%

Согласно данным Росстата, рынок каршеринга в столице Кубани показал снижение рынка на 12% — до 541,8 млн руб. По мнению владельца сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексея Иванова, причиной относительно низкой популярности каршеринга в городах юга России — в инфраструктурных и правовых ограничениях.

«На юге России Сочи — единственный город с полноценной конкуренцией операторов: там работают BelkaCar, "Ситидрайв" и "Яндекс.Драйв". Туристический трафик на курорте создает постоянный спрос, причем не только летом — горнолыжный сезон и межсезонные поездки выравнивают нагрузку»,— говорит господин Иванов.

Основатель компании InnovaTransport и эксперт в транспортном консалтинге Алексей Смирнов считает, что главное препятствие развитию каршеринга в Краснодаре — это уличная дорожная сеть, а точнее — отсутствие парковочного пространства в структурированной уличной дорожной сети. Эксперт отмечает, что пользователи каршеринга в столице Кубани вынуждены иногда оставлять автомобили как получается и из-за этого автомобили эвакуируются.

«Нужно наводить порядок в парковочном пространстве и развивать культуру пользования чужими автомобилями. Это касается не только Краснодарского края, но и всех городов в целом. Некоторые пользователи относятся к арендуемым автомобилям пренебрежительно и безответственно. Добропорядочные пользователи часто садятся в уже поврежденные машины. Поэтому важно, чтобы люди уважали друг друга и чужую собственность»,— резюмирует Алексей Смирнов.

Алексей Иванов отмечает, что столичные операторы каршеринга работают в уникальных условиях: льготный тариф на парковочные разрешения, фактически бесплатная парковка для пользователя, плотная зона платных парковок, которая делает каршеринг выгоднее личного авто. «В Краснодаре и большинстве нестоличных городов платная парковка либо минимальна, либо плохо администрируется — и главное конкурентное преимущество сервиса просто исчезает»,— комментирует эксперт.

В пресс-службе «Ситидрайва» отмечают, что рынок каршеринга на юге России демонстрирует устойчивый рост. Например, в Краснодаре в 2025 году, по данным компании, было совершено около полумиллиона поездок, при этом пик спроса традиционно приходится на летний период.

