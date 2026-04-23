Главные новости за 23 апреля. Сочи

Площадь пожара на морском терминале в Туапсе, возникшего после атаки беспилотных летательных аппаратов в ночь на 20 апреля, уменьшилась почти в два раза. Работы по ликвидации возгорания продолжаются, в них задействованы 276 человек и 77 единиц техники.

Американский самолет-разведчик Bombardier Challenger 650 вновь выполняет полет над акваторией Черного моря неподалеку от российских границ. Самолет проследовал мимо Крыма почти до границы России и Грузии, после чего развернулся.

Авиакомпания Flyone Armenia с 4 мая 2026 года начнет выполнять регулярные рейсы по маршруту Гюмри—Сочи—Гюмри. Полеты будут осуществляться раз в неделю — по понедельникам.

В Сочи утвердили паспорта территориальных общественных самоуправлений на 2026 год. Документы охватывают все действующие ТОС города — в общей сложности утверждено 80 паспортов.

В Туапсе на фоне продолжающегося пожара на морском терминале зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе. Возгорание, возникшее после атаки беспилотных летательных аппаратов в ночь на 20 апреля, ликвидируется уже третьи сутки.

22 апреля в Туапсе прошел дождь, сопровождавшийся выпадением пепла, что привело к образованию характерного темного налета на различных поверхностях. В наибольшей степени это затронуло микрорайоны, расположенные вблизи морского терминала, включая Грознефть, Сортировку и Звездный, а также частично Центральный район.

С крупных железнодорожных вокзалов юга России в первом квартале 2026 года в пригородном и дальнем сообщении отправлено 7,6 млн пассажиров. Основная нагрузка традиционно пришлась на черноморское побережье.