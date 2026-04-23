В Туапсе выявлено двукратное превышение ПДК вредных веществ

В Туапсе на фоне продолжающегося пожара на морском терминале зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе. Возгорание, возникшее после атаки беспилотных летательных аппаратов в ночь на 20 апреля, ликвидируется уже третьи сутки, сообщает оперативный штаб региона.

Для ускорения работ по тушению пожара на объекте увеличена группировка сил и средств. В настоящее время в ликвидации возгорания задействованы 276 человек и 77 единиц техники. Работы ведутся в круглосуточном режиме.

По данным мониторинга, проводимого Роспотребнадзором, на вечер 21 апреля в ряде районов города отмечено превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ в два-три раза. Речь идет о бензоле, ксилоле и саже. Наиболее высокая концентрация зафиксирована в микрорайонах Грознефть, Сортировка и Звездный, а также частично — в Центральном районе города. При этом 22 апреля замеры воздуха не проводились в связи с осадками.

Специалисты отмечают, что продукты горения, образующиеся в результате пожара, поступают в атмосферу и оседают на поверхности. В частности, 22 апреля в городе был зафиксирован дождь с примесью пепла, что привело к образованию темного налета, особенно в районах, расположенных вблизи морского терминала.

В связи с ухудшением качества воздуха жителям указанных районов рекомендовано соблюдать меры предосторожности. В частности, рекомендуется ограничить пребывание на открытом воздухе, не открывать окна, проводить регулярную влажную уборку, использовать средства индивидуальной защиты при выходе на улицу, а также уделять внимание гигиене дыхательных путей.

Кроме того, жителям советуют отказаться от курения и временно не использовать контактные линзы. В случае появления симптомов недомогания, включая кашель или одышку, необходимо обратиться за медицинской помощью.

По информации регионального министерства здравоохранения, с момента возникновения пожара обращений в медицинские учреждения с симптомами, связанными с воздействием продуктов горения, не зафиксировано. Ожидается, что экологическая обстановка стабилизируется после полной ликвидации возгорания.

