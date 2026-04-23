Американский самолет-разведчик вновь заметили над Черным морем у границ России

Американский самолет-разведчик Bombardier Challenger 650 вновь выполняет полет над акваторией Черного моря неподалеку от российских границ. Об этом 23 апреля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные анализа полетной информации.

Воздушное судно вылетело утром из румынского города Констанца. Самолет проследовал мимо Крыма почти до границы России и Грузии, после чего развернулся. Отмечается, что борт переоборудован из бизнес-джета Bombardier Challenger 650 под нужды радиолокационной разведки. В военной модификации он называется Artemis II. Всего по заказу Пентагона было изготовлено два таких аппарата.

Напомним, британский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint выполнял разведывательную миссию над Черным морем у берегов Крыма 17 апреля. Ранее в этом же районе уже замечали американский разведывательный самолет.

В декабре 2025 года борт Boeing RC-135W Rivet Joint ВВС Великобритании проводил разведку для ВСУ в районе международных вод, где диспетчерское обслуживание ведут российские специалисты. Вход в этот сектор британец не запрашивал, что считается нарушением правил использования воздушного пространства. Из-за самолета-шпиона борт авиакомпании «Победа», следовавший из Стамбула во Внуково, был вынужден набрать высоту на 300 м.

Активность иностранных разведывательных самолетов в акватории Черного моря у российских границ сохраняется. Российские системы ПВО и РЛС ведут постоянное наблюдение за воздушной обстановкой в регионе. В Минобороны РФ отмечают, что сегодня ночью беспилотники ликвидировали над рядом субъектов страны. В их числе — Астраханская, Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Курская, Нижегородская, Ростовская и Самарская области, а также территория Крыма. Кроме того, цели были поражены над акваториями Азовского и Черного морей.

