В Сочи утвердили паспорта ТОС на 2026 год

В Сочи утвердили паспорта территориальных общественных самоуправлений на 2026 год. Документы охватывают все действующие ТОС города — в общей сложности утверждено 80 паспортов. Они подписаны главами районных администраций, председателями советов ТОС и руководителями территориальных депутатских групп городского собрания Сочи, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Паспорта территориальных общественных самоуправлений включают в себя систематизированную информацию, имеющую социальную значимость для жителей конкретных территорий, а также перечень инициатив и предложений граждан, направленных на решение актуальных вопросов местного значения. Особое внимание при подготовке документов было уделено формированию раздела с прямыми поручениями жителей, которые легли в основу планирования мероприятий на предстоящий период.

Как отметили в администрации курорта, работа по формированию паспортов началась еще в ноябре. В результате на 2026 год запланировано свыше 2 тыс. мероприятий, направленных на развитие городской инфраструктуры и улучшение качества жизни населения. Дорожные карты, включенные в паспорта, прошли детальную проработку во взаимодействии с администрациями внутригородских районов, что позволило синхронизировать инициативы жителей с возможностями муниципалитета.

В планы вошли работы по благоустройству, озеленению, ремонту коммуникаций, строительству соцобъектов, борьбе с оползнями, ремонту дорог и улучшению работы общественного транспорта.

В 2025 году жители дали более 2 тыс. поручений через ТОС. В основном просили отремонтировать детские и спортивные площадки, внутриквартальные дороги, уличное освещение, провести интернет в отдаленные села и обновить инженерные сети. Более 90% поручений выполнили. Власти Сочи планируют и дальше развивать систему ТОС.

Мария Удовик