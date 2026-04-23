В Туапсе из-за пожара на морском терминале выпал дождь с пеплом

В Туапсе продолжается ликвидация крупного пожара на территории морского терминала, возникшего после атаки беспилотных летательных аппаратов в ночь на 20 апреля. По данным краевого оперативного штаба, возгорание тушат уже третьи сутки, при этом для ускорения работ была значительно усилена группировка сил и средств.

В настоящее время в ликвидации пожара задействованы 276 человек и 77 единиц техники. Работы ведутся в непрерывном режиме с целью локализации и полного устранения очага возгорания. Власти отмечают, что ситуация находится под контролем, однако последствия пожара продолжают оказывать влияние на городскую среду.

Одним из таких последствий стали осадки с примесью продуктов горения. 22 апреля в Туапсе прошел дождь, сопровождавшийся выпадением пепла, что привело к образованию характерного темного налета на различных поверхностях. В наибольшей степени это затронуло микрорайоны, расположенные вблизи морского терминала, включая Грознефть, Сортировку и Звездный, а также частично Центральный район.

Согласно информации Роспотребнадзора на вечер 21 апреля, в этих районах было зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе. Речь идет о бензоле, ксилоле и саже, уровень которых превышал норму в два-три раза. При этом 22 апреля замеры воздуха не проводились из-за погодных условий.

В связи с текущей ситуацией жителям рекомендовано соблюдать меры предосторожности. В частности, следует ограничить пребывание на открытом воздухе, держать окна закрытыми и регулярно проводить влажную уборку помещений. Также рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты при выходе на улицу, отказаться от контактных линз в пользу очков и уделять внимание гигиене дыхательных путей.

При появлении симптомов ухудшения самочувствия, включая кашель или одышку, рекомендуется обращаться за медицинской помощью. В то же время, по данным регионального министерства здравоохранения, с момента начала пожара не зарегистрировано обращений в медицинские учреждения, связанных с воздействием продуктов горения.

Мария Удовик