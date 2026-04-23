Вокзал Адлера обслужил 1,1 млн человек, обогнав Ростов и Сочи

С крупных железнодорожных вокзалов юга России в первом квартале 2026 года в пригородном и дальнем сообщении отправлено 7,6 млн пассажиров. Основная нагрузка традиционно пришлась на черноморское побережье. Об этом 23 апреля сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Лидером по количеству пассажиров стал вокзал Адлера, который обслужил порядка 1,1 млн человек. Второе место занял вокзал Ростов-Главный с показателем 993 тыс. пассажиров. Третье место у вокзала Сочи — 846 тыс. человек.

Далее в рейтинге следуют: Краснодар-1 (838 тыс.), Пятигорск (285 тыс.), Кисловодск (283 тыс.), Ессентуки (273 тыс.), Туапсе (более 205 тыс.), Минеральные Воды (205 тыс.), Олимпийский парк (204,6 тыс.), Новороссийск (187 тыс.), Роза Хутор (142 тыс.), Хоста (138 тыс.), Лазаревская (134 тыс.), Махачкала (129 тыс.), Таганрог-1 (93 тыс.), Дербент (85 тыс.), Аэропорт Сочи (84 тыс.).

Таким образом, адлерский вокзал сохраняет лидерство на юге России. Высокий пассажиропоток связан с растущей популярностью курортов Краснодарского края у туристов.

Напомним, дополнительные пассажирские поезда запустят в Анапу и Сочи из Кирова в начале курортного сезона. Также ранее сообщалось, что фирменный поезд «Ночной Экспресс» планируют запустить до конца лета по маршруту Москва—Адлер—Москва. Он будет останавливаться в крупных населенных пунктах: Рязань, Мичуринск, Воронеж, Лиски, Ростов-на-Дону, Краснодар, Туапсе.

Увеличение числа рейсов и открытие новых маршрутов, по оценкам перевозчиков, позволит дополнительно нарастить пассажиропоток в летний сезон. СКЖД продолжает модернизацию вокзальной инфраструктуры для повышения комфорта и безопасности пассажиров.

Мария Удовик