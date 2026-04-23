В мае запустят полеты из Гюмри в Сочи

Авиакомпания Flyone Armenia с 4 мая 2026 года начнет выполнять регулярные рейсы по маршруту Гюмри—Сочи—Гюмри. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Полеты будут осуществляться раз в неделю — по понедельникам. Вылеты запланированы из международного аэропорта «Ширак» (город Гюмри) в международный аэропорт Сочи. Приобрести авиабилеты можно на официальном сайте авиакомпании flyone.am, а также через местные туристические агентства.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Азимут» запустит рейсы из Сочи в Эр-Рияд с 14 мая 2026 года. На начальном этапе полеты будут выполняться один раз в неделю — по четвергам, а с середины июня частота увеличится до двух рейсов в неделю. Запуск совпадает со вступлением в силу соглашения об отмене визового режима между Россией и Саудовской Аравией с 11 мая 2026 года. Время в пути по новому маршруту составит немногим более четырех часов. Сочи уже связан регулярными рейсами со странами Персидского залива, включая ОАЭ, Кувейт и Бахрейн.

По итогам 2025 года пассажиропоток аэропорта Сочи составил 12,5 млн человек. Основная доля перевозок пришлась на внутренние направления — 10,7 млн пассажиров. Наиболее востребованными остаются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Казань.

Кроме того, крупная китайская авиакомпания China Eastern Airlines заинтересовалась запуском рейсов из городов Китая в Сочи и Владивосток. В настоящее время регулярные рейсы между Сочи и китайскими городами выполняет Sichuan Airlines.

Мария Удовик