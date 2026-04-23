Площадь пожара на терминале в Туапсе сократилась почти вдвое

Площадь пожара на морском терминале в Туапсе, возникшего после атаки беспилотных летательных аппаратов в ночь на 20 апреля, уменьшилась почти в два раза. Работы по ликвидации возгорания продолжаются, в них задействованы 276 человек и 77 единиц техники. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Одновременно с тушением пожара ведутся мероприятия по устранению экологических последствий. В реке Туапсе был зафиксирован разлив нефтепродуктов, который в настоящее время локализован. Для предотвращения дальнейшего распространения загрязнения установлено около 750 м боновых заграждений, а также задействованы пять специализированных устройств для сбора нефтепродуктов и нефтеловушка. Ранее попавшие в воду загрязняющие вещества были оперативно удалены.

По данным профильных служб, включая Морспасслужбу, ГУ МЧС России по Краснодарскому краю и региональное министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, предпринятые меры позволили стабилизировать ситуацию как в русле реки, так и в акватории морского порта. Отмечается, что контроль за состоянием водных объектов осуществляется на постоянной основе.

Ежедневно проводится мониторинг акватории вблизи Туапсе. Специализированные суда обследуют морскую территорию, фиксируя возможные признаки загрязнения. По итогам наблюдений за 21, 22 и 23 апреля нефтяные пятна или иные следы загрязнения в акватории Черного моря в районе порта не выявлены.

Работы по ликвидации последствий продолжаются в круглосуточном режиме. Специалисты готовы оперативно реагировать на возможные повторные выбросы нефтепродуктов и предотвращать их распространение.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотников в Туапсе произошло возгорание на территории морского порта. Обломки летательных аппаратов также повредили остекление ряда объектов городской инфраструктуры, включая образовательные учреждения, жилые дома и инженерные сети. В результате происшествия погиб один человек, еще двое получили травмы. В городе организованы мероприятия по устранению последствий инцидента, включая расчистку завалов и восстановительные работы.

Мария Удовик