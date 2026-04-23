О бедном амбаре замолвите слово

Ярославская областная служба охраны объектов культурного наследия решила через суд изъять у собственника «Строгановский амбар» в Тутаеве в связи с его разрушением. Владелец исторического объекта заявил, что работы по восстановлению амбара ведутся непрерывно. В суде он намерен это доказать. Общественники поддержали собственника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Строгановский амбар", Тутаев

Фото: Юрий Стародубов, ВКонтакте "Строгановский амбар", Тутаев

Фото: Юрий Стародубов, ВКонтакте

Государственная служба охраны объектов культурного наследия (ОКН) Ярославской области обратилась с иском об изъятии у собственника ОКН федерального значения «Склады соляные Строгановых» в Тутаеве (площадь Ленина, 6а), более известный как «Строгановский амбар». Об этом руководитель службы Светлана Охинцева сообщила во «ВКонтакте».

Иск, по словам госпожи Охинцевой, был направлен в связи с непринятием мер по сохранению исторического здания. Она сообщила, что в ходе осмотра были выявлены вертикальные сквозные трещины и проломы на несущих стенах, утрата значительных участков покрытия крыши, частичное отсутствие в северо-западной части здания перекрытий, столярных заполнений оконных проемов.

«Собственник не предпринимал никаких действий с момента возникновения права собственности на объект культурного наследия более 10 лет назад. Требования по сохранению памятника владелец не выполнял, нарушая законодательство Российской Федерации»,— написала руководитель службы.

Собственником объекта является историк-краевед, автор книг про Тутаев и общественник Юрий Стародубов. Он с указанными областной службой фактами не согласен и назвал информацию недостоверной.

«Мы 10 лет занимаемся спасением уникального памятника. Для этого специально был создан благотворительный проект. Утверждение о том, что собственник ничего не делал в течение 10 лет, является неверным, и теперь нам придется доказывать это в суде, предъявляя соответствующие доказательства»,— сказал собственник.

Юрий Стародубов рассказал, что объект в 2015 году ему достался в аварийном состоянии. Для сохранения здания были проведены работы по консервации, в частности спасена кровля и оставшиеся своды, дополнил собственник. Средства для проведения работ собирают в качестве пожертвований.

«Все делается не так быстро, как хотелось бы. Нам очень нужны средства, поскольку проект благотворительный. Но главное, что мы взялись и делаем. Нам фактически удалось на пожертвованиях собрать миллионы рублей. Если мы это уже смогли сделать, то постепенно сможем сделать и следующие шаги»,— добавил он.

Юрий Стародубов сообщил, что он не получал от областной службы предписаний по поводу состояния объекта. По его словам, в 2024 году было переоформлено охранное обязательство. Тогда было получено задание сделать предмет охраны и разработать проектную документацию. В настоящее время собраны материалы для проекта реставрации и ведется работа по проекту охраны.

«У нас срок полной реставрации памятника — конец 2027 года. Я считаю этот срок нереальным и просил хотя бы до 2030 года. Хотя в реальности это может затянуться на более длительный период»,— пояснил собственник.

Юрий Стародубов купил историческое здание, чтобы восстановить его и открыть в нем музей. Частично эта цель достигнута: сейчас в помещениях амбара открыты три музейные экспозиции, вход на них бесплатный. Также в историческом здании проходили благотворительный фестиваль искусств, выставки художников, концерты и другие мероприятия.

«Из руин за 10 лет памятник стал частью туристической и культурной жизни. Здание восстанавливается и используется»,— сказал Юрий Стародубов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка в "Строгановском амбаре"

Фото: «Строгановский амбар», ВКонтакте Выставка в "Строгановском амбаре"

Фото: «Строгановский амбар», ВКонтакте

Под публикацией госпожи Охинцевой во «ВКонтакте» появился ряд комментариев в поддержку владельца амбара, в числе авторов — известные в регионе градозащитники, историки, краеведы и владельцы ОКН.

«Поддерживаю Юрия Стародубова. Знаю его лично как исследователя, энтузиаста по сохранению наследия. Департамент действует исключительно бюрократическими методами. Ключевым решением для пользы дела была бы работа с людьми: сведение собственников ОКН с потенциальными инвесторами, оказание помощи»,— написал кандидат исторических наук, бывший замдиректора музея «Ростовский кремль» Александр Морозов.

Краевед и общественный деятель Дмитрий Андреев отметил, что проведенные в историческом здании работы спасли объект от разрушения, и это заслуга владельца объекта.

«Соляной амбар в Тутаеве — это символ небезразличия горожан и гражданский подвиг. Это пример того, как объединением усилий жителей без значительных финансовых ресурсов можно спасти важный памятник архитектуры. Это здание лет 15 назад много раз выставлялось на торги, и если бы не Юрий, то так и стояло бы сейчас мокнущее без кровли, пусть и временной»,— прокомментировал «Ъ-Ярославль» господин Андреев.

В Ярославской области изъятие исторических зданий ведется не первый год. По заверениям властей, подобные иски подаются в случаях, когда собственники не предпринимают мер по восстановлению. В случае удовлетворения иска объект продается на торгах. По мнению Дмитрия Андреева, такие решения должны приниматься более продуманно.

«Решения по изъятию памятников должны прорабатываться с экономическим блоком области, так как текущий подход в этом вопросе вредит инвестиционному климату области»,— высказал свое мнение Дмитрий Андреев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что при рассмотрении исков об изъятии исторических зданий в регионе суды принимают разные решения, вставая то на сторону собственников, то на сторону органов власти. Изымать здания могут не только у владельцев. Так, мэрия Ярославля подала иск о расторжении договора безвозмездного пользования усадьбы Коковцовых в Ярославле, сохранением которого занимается некоммерческая организация.

Строгановские соляные склады в Тутаеве были возведены в конце XVII – начале XVIII вв. Указанный амбар — старейшая гражданская постройка в городе и объект культурного наследия федерального значения. Его владельцами в разное время были графы Строгановы. Почти 300 лет в амбаре хранили строгановскую соль, после — вино, муку, зерно.

Алла Чижова, Антон Голицын