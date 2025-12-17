Суд оставил в силе отказ в изъятии бывшей мельницы в Ярославле

Здание бывшего мукомольного завода №1 не будут изымать у собственника. Второй арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Государственной службы охраны объектов культурного наследия (ГС ООКН) Ярославской области на решение областного арбитражного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание бывшего мукомольного завода №1 в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Здание бывшего мукомольного завода №1 в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ГС ООКН требовала изъять здание мукомольной мельницы Крохоняткиных-Вахрамеевых у ОАО «Инкомпроект – Инвест» в связи с ненадлежащим состоянием объекта. Но суд решил, что до изъятия памятника служба должна была выработать совместную позицию с владельцем по сохранению мельницы. ГС ООКН обжаловала решение, но суд жалобу отклонил по формальным основаниям.

«Апелляционная жалоба подана заявителем с пропуском процессуального срока, предусмотренного на обжалование судебного акта»,— говорится в определении суда.

Антон Голицын