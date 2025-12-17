Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Суд оставил в силе отказ в изъятии бывшей мельницы в Ярославле

Здание бывшего мукомольного завода №1 не будут изымать у собственника. Второй арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Государственной службы охраны объектов культурного наследия (ГС ООКН) Ярославской области на решение областного арбитражного суда.

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ГС ООКН требовала изъять здание мукомольной мельницы Крохоняткиных-Вахрамеевых у ОАО «Инкомпроект – Инвест» в связи с ненадлежащим состоянием объекта. Но суд решил, что до изъятия памятника служба должна была выработать совместную позицию с владельцем по сохранению мельницы. ГС ООКН обжаловала решение, но суд жалобу отклонил по формальным основаниям.

«Апелляционная жалоба подана заявителем с пропуском процессуального срока, предусмотренного на обжалование судебного акта»,— говорится в определении суда.

Антон Голицын

