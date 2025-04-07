Казарму для рабочих Ярославской Большой мануфактуры изъяли у собственника

Красноперекопский районный суд Ярославля удовлетворил иск службы охраны объектов культурного наследия (ОКН) и изъял у частного лица «Казарму для рабочих», которая входит в состав ОКН «Комплекс жилых зданий Ярославской Большой мануфактуры» на Калмыковых. Решение опубликовано на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Служба охраны ОКН обратилась в суд с целью изъятия исторического здания, расположенного на улице Калмыковых, 8 в связи с непринятием мер по сохранению объекта культурного наследия собственником. В решении суда говорится, что по результатам осмотра специалистами службы сделан вывод о ненадлежащем состоянии памятника, которое создает угрозу его физической утраты. Также в тексте решения суда сообщается, что собственника привлекали к ответственности за проведение самовольных работ без получения необходимых разрешений.

«Собственником здания не предпринималось никаких мер против ухудшения состояния памятника, не выполнялись требования по сохранению объекта культурного наследия»,— приводится в решении позиция истца.

Суд требования службы поддержал и решил изъять объект культурного наследия и земельный участок под ним у собственника с последующей продажей имущества с торгов.

Алла Чижова