Мэрия Ярославля через суд требует освободить усадьбу Коковцовых

Мэрия Ярославля обратилась в арбитражный суд с иском к фонду содействия возрождению усадьбы Коковцовых с требованием освободить занимаемые помещения. Определения суда опубликованы в картотеке арбитражных дел.

Усадьба Коковцевых: дом главный

Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ Усадьба Коковцевых: дом главный

Истцом выступает Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ). В качестве третьего лица к делу привлечена областная государственная служба охраны объектов культурного наследия.

КУМИ просит расторгнуть договор безвозмездного пользования усадьбой Коковцовых и освободить помещения. В одном из определений суд призывал ответчика предоставить доказательства проведения работ по восстановлению усадьбы и содержанию объекта. 14 апреля судебное разбирательство было отложено до 3 июня для проведения сторонами совместного осмотра исторического объекта и составления акта.

Усадьба Коковцовых является памятником архитектуры федерального значения. Она расположена во Фрунзенском районе Ярославля на улице Пригородной на территории природного памятника — ландшафтного усадебного парка с каскадными прудами. Самый известный представитель фамилии Коковцовых — Владимир Коковцов, бывший премьер-министром России с 1911 по 1915 годы.

В 2020 году мэрия Ярославля выставила дом и конюшню усадьбы на продажу, однако затем было принято решение о передаче части усадьбы некоммерческой организации в безвозмездное пользование. Ей стал фонд содействия возрождению усадьбы Коковцовых, созданный в 2014 году для спасения исторического объекта и прежде уже занимавшийся усадьбой. В 2025 году мэрия включила конюшню усадьбы в план приватизации.

Алла Чижова