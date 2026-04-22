Главные новости за 22 апреля. Сочи

В Туапсе увеличили численность специалистов, задействованных в тушении пожара на морском терминале, возникшего после атаки беспилотных летательных аппаратов в ночь на 20 апреля. Сейчас в ликвидации возгорания участвуют 276 человек и 77 единиц техники против 246 специалистов и 73 единиц техники ранее.

В Туапсе специалисты завершили обследование жилого дома, разрушенного в результате атаки беспилотников, с использованием квадрокоптера. По итогам осмотра тело погибшего ребенка на месте не обнаружено.

В Туапсе завершены работы по разбору завалов зданий, разрушенных в результате атак беспилотников. На данный момент новых заявок на проведение расчистки не поступает.

В горном кластере Сочи на период проведения многодневной велогонки «Три горы» с 9 по 11 мая 2026 года временно изменят схемы движения общественного транспорта. Также на отдельных участках будет введено ограничение движения автотранспорта.

В Лазаревском районе Сочи начались работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на улице Изобильной. В настоящее время специалисты приступили к разработке грунта и планировке площадки, необходимой для размещения буровой установки и специализированной техники, задействованной в восстановительных мероприятиях.

Тамбовский областной суд признал виновной бывшую судью Тамбовского районного суда Елену Дробышеву по делу о вынесении заведомо неправосудных решений и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 600 тыс. руб. В ходе заседания суд также постановил сохранить арест на имущество осужденной на сумму более 2 млн руб. до момента исполнения наказания в части уплаты штрафа.

В Сочи началась работа по оценке природоохранной ценности земель, которые могут быть рассмотрены для включения в состав Сочинского национального парка. В 2026 году планируется обследовать 3,1 тыс. земельных участков.