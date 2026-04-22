В горах Сочи изменят маршруты автобусов из-за велогонки

В горном кластере Сочи на период проведения многодневной велогонки «Три горы» с 9 по 11 мая 2026 года временно изменят схемы движения общественного транспорта. Также на отдельных участках будет введено ограничение движения автотранспорта, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Наиболее значительные изменения запланированы на 11 мая. С 13:30 до 18:00 движение транспорта ограничат на участке Нового Краснополянского шоссе — от отметки «7 км Росавтодор» до улицы Дубравной в селе Эстосадок.

В этот период маршрут №105э «ж/д вокзал Сочи — ГЛК Роза Хутор» будет курсировать по измененной схеме. В прямом направлении автобусы будут следовать от остановки «Аэропорт Сочи» до остановки «Мегафон», в обратном — от «Мегафона» до «Аэропорта Сочи». Движение организуют по старому Краснополянскому шоссе через поселок Красная Поляна с дополнительной остановкой «Форелевое хозяйство».

Аналогичные изменения коснутся маршрута №535э «с/х Россия — ГК Лаура — ГЛК Роза Хутор». В прямом направлении он будет следовать от остановки «Формула Сочи» до «Мегафона», в обратном — в обратном порядке. Движение также перенаправят по старому Краснополянскому шоссе с добавлением остановок «Мост (село Молдовка)» и «Форелевое хозяйство».

Маршрут №571 «ж/д вокзал Адлер — село Ахштырь» временно изменит схему движения без заезда в село Ахштырь. Автобусы будут следовать по скорректированному маршруту с сохранением основных остановочных пунктов.

Власти курорта рекомендуют жителям и гостям города заранее планировать поездки с учетом временных ограничений и изменений в работе общественного транспорта.

Мария Удовик