В Сочи начали ликвидацию последствий ЧС на улице Изобильной

В Лазаревском районе Сочи начались работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на улице Изобильной. В настоящее время специалисты приступили к разработке грунта и планировке площадки, необходимой для размещения буровой установки и специализированной техники, задействованной в восстановительных мероприятиях, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Проект направлен на предотвращение дальнейшего схода грунта на проезжую часть Барановского шоссе — автомобильной дороги регионального значения. Для реализации работ ранее был сформирован пакет документов на получение финансирования из бюджета Краснодарского края. В результате на проведение мероприятий выделено более 80 млн руб. из краевого бюджета и свыше 4 млн руб. из муниципального. Общая стоимость контракта составила более 84 млн руб.

В рамках заключенного муниципального контракта подрядной организации предстоит выполнить комплекс восстановительных работ. В частности, предусмотрено устройство 36 буронабивных свай, строительство новой подпорной стены, восстановление дорожного покрытия площадью 660 кв. м, а также создание системы водоотведения.

По данным администрации курорта, ранее был проведен мониторинг оползневых участков. Всего в Сочи насчитывается более 2 тыс. таких зон, из которых около 255 расположены на автомобильных дорогах. Неблагоприятные погодные условия привели к активизации процессов еще на 18 участках, требующих первоочередного вмешательства. Общая стоимость противооползневых мероприятий на этих объектах оценивается примерно в 2,5 млрд руб.

Ранее в рамках ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций были восстановлены участки в переулке Надежды, на улице Магаданской и в переулке Аэровокзальном. В настоящее время продолжаются работы в переулке Васильковом, завершение которых планируется в текущем году. Завершить все работы на улице Изобильной планируется до 20 ноября в соответствии с условиями контракта.

Мария Удовик